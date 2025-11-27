Mogelijk glas in spekreepjes bij meerdere supermarkten

Magere julienne-gesneden spekreepjes van het merk Pluma worden teruggeroepen omdat er glas of hard plastic in kan zitten. Het gaat om verpakkingen met houdbaarheidsdatum 8 januari 2026.

De spekreepjes worden verkocht bij Vomar, Boni en Nettorama. De supermarkten vragen klanten het product niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo: