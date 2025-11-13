Terug

Waarschuwing voor onveilige wasdroger: 'Gevaar voor brand'

Terugroepactie

Vandaag, 17:18 - Update: 40 minuten geleden

Hisense waarschuwt voor een van hun wasdrogers, zo meldt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit): 'De interne bedrading kan beschadigd raken door contact met bewegende delen. Dit kan leiden tot oververhitting en brand.'

'Gebruik de wasdroger niet', waarschuwt de NVWA.

De bewuste wasdroger wordt sinds november 2024 verkocht. Het gaat om artikelnummers: DH5S1028B, DH5S1028B/PL, DH5S102BW, DH5S102BW/PL, DH5S102BW/UA en DH5S902BW. Op de website van Hisense kunt je het serienummer invoeren om te controleren of de waarschuwing voor jouw wasdroger geldt.

