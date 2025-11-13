Waarschuwing voor onveilige wasdroger: 'Gevaar voor brand'

Terugroepactie
Vandaag, 17:18 - Update: 40 minuten geleden
Hisense waarschuwt voor een van hun wasdrogers, zo meldt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit): 'De interne bedrading kan beschadigd raken door contact met bewegende delen. Dit kan leiden tot oververhitting en brand.'
'Gebruik de wasdroger niet', waarschuwt de NVWA.
De bewuste wasdroger wordt sinds november 2024 verkocht. Het gaat om artikelnummers: DH5S1028B, DH5S1028B/PL, DH5S102BW, DH5S102BW/PL, DH5S102BW/UA en DH5S902BW. Op de website van Hisense kunt je het serienummer invoeren om te controleren of de waarschuwing voor jouw wasdroger geldt.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.