Waarschuwing voor onveilige wasdroger: 'Gevaar voor brand'

Hisense waarschuwt voor een van hun wasdrogers, zo meldt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit): 'De interne bedrading kan beschadigd raken door contact met bewegende delen. Dit kan leiden tot oververhitting en brand.'

'Gebruik de wasdroger niet', waarschuwt de NVWA.

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

De bewuste wasdroger wordt sinds november 2024 verkocht. Het gaat om artikelnummers: DH5S1028B, DH5S1028B/PL, DH5S102BW, DH5S102BW/PL, DH5S102BW/UA en DH5S902BW. Op de website van Hisense kunt je het serienummer invoeren om te controleren of de waarschuwing voor jouw wasdroger geldt.