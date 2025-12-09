Trek roept kinderfietsen terug vanwege mogelijk defecte terugtraprem

Fabrikant Trek waarschuwt dat de terugtraprem van bepaalde kinderfietsen mogelijk niet goed functioneert, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het bedrijf start daarom een terugroepactie voor specifieke wielen en modellen van de Trek Precaliber en Electra Sprocket.

Eigenaren kunnen hun fiets gratis laten repareren. Daarnaast ontvangen zij een tegoedbon van 20 euro, meldt de fabrikant.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? Dat leggen we voor je uit in deze video: