Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Trek roept kinderfietsen terug vanwege mogelijk defecte terugtraprem

Trek roept kinderfietsen terug vanwege mogelijk defecte terugtraprem

Terugroepactie

Vandaag, 22:22

Link gekopieerd

Fabrikant Trek waarschuwt dat de terugtraprem van bepaalde kinderfietsen mogelijk niet goed functioneert, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het bedrijf start daarom een terugroepactie voor specifieke wielen en modellen van de Trek Precaliber en Electra Sprocket.

Eigenaren kunnen hun fiets gratis laten repareren. Daarnaast ontvangen zij een tegoedbon van 20 euro, meldt de fabrikant.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Albert Heijn waarschuwt voor ziekmakende bacterie in gerookte haringfilet
Albert Heijn waarschuwt voor ziekmakende bacterie in gerookte haringfilet
Johma roept kip-mangosalade terug om mogelijke steentjes
Johma roept kip-mangosalade terug om mogelijke steentjes
Supermarkten waarschuwen voor slavinken met mogelijk metaaldeeltjes
Supermarkten waarschuwen voor slavinken met mogelijk metaaldeeltjes

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.