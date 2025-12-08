Volg Hart van Nederland
Albert Heijn waarschuwt voor ziekmakende bacterie in gerookte haringfilet

Albert Heijn waarschuwt voor ziekmakende bacterie in gerookte haringfilet

Terugroepactie

Gisteren, 20:38

In de gerookte haringfilet van de Albert Heijn zit mogelijk de schadelijke bacterie Listeria monocytogenes, die voedselinfecties kan veroorzaken. De supermarktketen waarschuwt klanten daarom de haring niet te eten.

Het gaat om haringfilet van het eigen merk met als houdbaarheidsdatum 20 december. De producten waarin de bacterie mogelijk zit, zijn vermoedelijk tussen 3 en 8 december verkocht. Consumenten krijgen het advies de haring terug te brengen naar de supermarkt. Ze krijgen dan hun aankoopbedrag terug. Dat kan ook online worden geregeld.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de bacterie mogelijk in haring van Albert Heijn zit. In augustus waarschuwde de keten er ook al voor, toen in een net iets ander haringproduct, met uitjes. Haringen van dezelfde leverancier waren destijds ook bij PLUS verkocht.

Risico

Hoewel de meeste mensen niet ziek worden van listeria, overlijden er volgens het Voedingscentrum wel ieder jaar enkele mensen in Nederland aan. Vooral voor ouderen en mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie riskant zijn. Daarnaast moeten zwangeren oppassen, omdat blootstelling kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.

Door ANP

