Mogelijk listeria gevonden in gerookte forelfilet van Aldi

In gerookte forelfilet die bij Aldi is verkocht, zit mogelijk de bacterie Listeria monocytogenes. Deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een zwakker afweersysteem.

Het gaat om verpakkingen van 125 gram met als houdbaarheidsdatum 30 november. Klanten kunnen de forelfilet terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag terug.

De infectieziekte listeriose is in Nederland zeldzaam. Bij gezonde mensen verloopt de ziekte vaak zonder klachten of met milde griepverschijnselen. Maar bij pasgeboren kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kan de ziekte ernstiger verlopen. Ook voor zwangere vrouwen kan de ziekte gevaarlijk zijn, omdat ook het ongeboren kind besmet kan raken.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo: