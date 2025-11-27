Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Mogelijk listeria gevonden in gerookte forelfilet van Aldi

Mogelijk listeria gevonden in gerookte forelfilet van Aldi

Terugroepactie

Vandaag, 19:15

Link gekopieerd

In gerookte forelfilet die bij Aldi is verkocht, zit mogelijk de bacterie Listeria monocytogenes. Deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een zwakker afweersysteem.

Het gaat om verpakkingen van 125 gram met als houdbaarheidsdatum 30 november. Klanten kunnen de forelfilet terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag terug.

De infectieziekte listeriose is in Nederland zeldzaam. Bij gezonde mensen verloopt de ziekte vaak zonder klachten of met milde griepverschijnselen. Maar bij pasgeboren kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kan de ziekte ernstiger verlopen. Ook voor zwangere vrouwen kan de ziekte gevaarlijk zijn, omdat ook het ongeboren kind besmet kan raken.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.