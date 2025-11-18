Terug

Picnic en ALDI waarschuwen voor salami

Terugroepactie

Vandaag, 14:31

Picnic en ALDI waarschuwen voor salami die de supermarkten verkocht hebben. 'De shiga-toxine producerende E. coli bacterie (STEC) kan aanwezig zijn in de worst.'

De bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand zoals zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.

Eet dit niet

'Uit controle is gebleken dat er mogelijk Shigatoxine producerende E. coli (STEC) aanwezig is in Salami 150 g met de houdbaarheidsdata 06-12-2025, 07-12-2025, 09-12-2025. Andere houdbaarheidsdata van dit product zijn niet getroffen', schrijft Aldi: 'Eet dit product niet. Breng het terug naar de winkel, ook als de verpakking open is. U krijgt dan het hele aankoopbedrag terug. U hoeft geen kassabon te laten zien.'

