Supermarkten waarschuwen voor slavinken met mogelijk metaaldeeltjes

Meerdere supermarkten waarschuwen voor slavinken die mogelijk kleine stukjes metaal bevatten. Het gaat om verpakkingen met verschillende gewichten en houdbaarheidsdata van Boon's Markt, Poiesz, Vomar en Spar.

Bij de Poiesz gaat het om de slavinken die per twee stuks verpakt zijn, met streepjescode 8717755126764 en houdbaarheidsdatum 07-12-2025. Bij de Vomar gaat het om eenzelfde soort verpakking met dezelfde houdbaarheidsdatum en streepjescode 8717755128867.

Wat moet je doen bij een terugroepactie? Hart van Nederland legt het voor je uit:

Geld terug

Mensen die de slavinken al in huis hebben, kunnen die terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen dan hun geld terug, ook zonder kassabon.