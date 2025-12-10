Volg Hart van Nederland
Waarschuwing: mogelijk plastic in plantaardige balletjes Lidl

Vandaag, 17:40

Lidl roept een bepaald soort plantaardige balletjes terug omdat er in het product mogelijk stukjes plastic zitten, laat het supermarktbedrijf woensdag weten. Klanten wordt "dringend verzocht dit product niet te consumeren".

Het gaat om Vemondo plantaardige balletjes met een houdbaarheidsdatum tot en met 2 januari 2026. De artikelen kunnen worden teruggebracht naar een winkel van Lidl, klanten krijgen dan hun aankoopbedrag terug.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? Bekijk dan de onderstaande uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Door ANP

Trek roept kinderfietsen terug vanwege mogelijk defecte terugtraprem
Albert Heijn waarschuwt voor ziekmakende bacterie in gerookte haringfilet
Johma roept kip-mangosalade terug om mogelijke steentjes
