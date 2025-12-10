Waarschuwing: mogelijk plastic in plantaardige balletjes Lidl

Lidl roept een bepaald soort plantaardige balletjes terug omdat er in het product mogelijk stukjes plastic zitten, laat het supermarktbedrijf woensdag weten. Klanten wordt "dringend verzocht dit product niet te consumeren".

Het gaat om Vemondo plantaardige balletjes met een houdbaarheidsdatum tot en met 2 januari 2026. De artikelen kunnen worden teruggebracht naar een winkel van Lidl, klanten krijgen dan hun aankoopbedrag terug.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? Bekijk dan de onderstaande uitlegvideo: