Dille & Kamille waarschuwt opnieuw: deze glazen kunnen gevaarlijk zijn

Vandaag, 18:04 - Update: 2 uur geleden

Winkelketen Dille & Kamille roept opnieuw meerdere glazen terug die als hittebestendig zijn verkocht. Volgens het bedrijf bestaat het risico dat de glazen toch niet tegen hoge temperaturen kunnen. Dat kan gevaarlijk zijn en leiden tot brandwonden, meldt de keten.

Het gaat om vier producten: het ‘glas met oor’ van 500 milliliter, de ‘theekop’ van 350 milliliter, het ‘theeglas’ van 0,32 liter en het ‘glas met oor’ van 400 milliliter. Bij grote temperatuurverschillen kunnen deze glazen barsten of zelfs uit elkaar spatten, bijvoorbeeld bij het inschenken van hete thee of koffie.

Beeld: Dille en Kamille

Beeld: Dille en Kamille

Het is de tweede keer in korte tijd dat Dille & Kamille zo’n waarschuwing afgeeft. In december vorig jaar werden ook al vier typen glazen teruggeroepen vanwege hetzelfde probleem met hittebestendigheid.

Gebruik glazen niet

De winkelketen adviseert om de glazen niet meer te gebruiken. Ook vraagt Dille & Kamille klanten om de waarschuwing door te geven, vooral als de glazen zijn weggegeven, uitgeleend of doorverkocht.

Klanten kunnen het aankoopbedrag terugkrijgen. Dat geldt ook voor mensen die de kassabon niet meer hebben, laat Dille & Kamille weten.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

