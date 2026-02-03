Volg Hart van Nederland
Albert Heijn roept yoghurt terug om risico voor mensen met notenallergie

Terugroepactie

Vandaag, 16:24

Mensen met notenallergie opgelet: Albert Heijn roept de plantaardige versie van de Griekse yoghurt terug, omdat er mogelijk amandel in zit. Klanten met een amandelallergie wordt daarom dringend geadviseerd dit product niet te eten.

Het gaat om AH Terra Plantaardig alternatief Griekse stijl met houdbaarheidsdatum 21-02-2026. In het product kunnen sporen zitten van een plantaardige kwark die amandel bevat. Voor mensen met een notenallergie kan dit gevaarlijk zijn.

De supermarkt laat weten dat klanten het product kunnen terugbrengen naar een Albert Heijn-winkel. Zij krijgen dan het volledige aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland

