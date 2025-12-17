Winkel roept hittebestendige glazen terug: 'Kan barsten bij hete dranken'

Dille & Kamille roept meerdere hittebestendige geribbelde glazen terug omdat ze kunnen barsten of zelfs uit elkaar kunnen spatten bij gebruik. Vooral wanneer hete dranken worden ingeschonken, kan het glas onverwachts breken. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestaat er daardoor risico op brandwonden en moeten consumenten de glazen direct niet meer gebruiken.

Het gaat om vier varianten van de geribbelde glazen, met en zonder oor, variërend van 140 tot 330 milliliter. De producten zijn verkocht tussen 23 september 2024 en 11 december 2025 in alle winkels en via de website van Dille & Kamille. De winkelketen waarschuwt dat klanten de glazen moeten terugbrengen of contact kunnen opnemen via de website.

Hittebestendig glas, geribbeld, 330 ml

Hittebestendig glas met oor, geribbeld, 270 ml

Hittebestendig glas met oor, geribbeld, 250 ml

Hittebestendig glas met oor, geribbeld, 140 ml Artikelnummers: 00044092, 00042904, 00042903, 00042902

De NVWA benadrukt dat een groot temperatuurverschil de oorzaak is van het barsten. Daarom worden alle betrokken producten uit de handel gehaald. Op de website van Dille & Kamille staat meer informatie voor klanten die de glazen hebben gekocht.

