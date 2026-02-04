Marskramer: deze waterkoker kan gevaarlijk zijn

Marskramer waarschuwt klanten voor een zwarte Michelino waterkoker van 1,8 liter. In het netsnoer van dit product zit een te hoge hoeveelheid SCCP, namelijk 0,34 procent van het totale gewicht. Dat is meer dan volgens Europese wetgeving is toegestaan.

Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan kanker veroorzaken. Marskramer roept daarom op de waterkoker niet meer te gebruiken.

Het gaat om de Michelino Waterkoker Zwart 1,8L met artikelnummer 210-4352 en leveranciernummer 74352. De streepjescode is 4047125743524 en de batchcode BE0005048. De waterkoker werd verkocht tussen 22 november 2024 en 16 september 2025.

Wat kun je doen als een product dat je hebt aangeschaft, wordt teruggeroepen?