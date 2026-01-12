Supermarktketen roept wrap met zalm terug vanwege bacterie

Supermarktketen Boon's Markt roept wraps met gerookte zalm terug omdat er mogelijk de bacterie listeria in zit. Dat meldt de keten op de eigen website. Klanten die de wrap hebben gekocht, krijgen het advies deze terug te brengen naar de winkel.

De terugroepactie gaat om de Wrap smoked salmon & cream (EAN: 8719992390304) met een houdbaarheidsdatum van 12 tot en met 18 januari.

Om deze wraps gaat het:

Vorig jaar juli werd ook gerookte zalm teruggeroepen bij verschillende supermarkten vanwege listeria, waaronder Boon's Markt. Toen ging het om de gerookte zalmfilet.

Wat is listeria?

Listeria is een bacterie die via besmet voedsel kan worden overgedragen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een infectie met de listeriabacterie meestal onschuldig voor gezonde mensen. Bij hen verloopt de ziekte vaak zonder klachten of met milde griepverschijnselen. Voor kwetsbare groepen, zoals pasgeboren kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, kan de infectie ernstiger verlopen. In zeldzame gevallen kunnen zij hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen.