Waarschuwingen bij meerdere supermarkten: glas en plastic in champignons

Een viertal supermarkten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben een waarschuwing de deur uitgedaan om champignons. Er kan mogelijk glas en plastic in de bakjes met paddenstoelen terecht zijn gekomen. Het strenge advies is dan ook: eet ze niet.

En het gaat om bakjes met witte of kastanjechampignons van 125 of 250 gram, met een ten minste houdbaar-datum van 16 januari 2026. Als laatste zijn ook de streepjescodes van de getroffen producten in de waarschuwing vrijgegeven:

Streepjescode: 8718989049201

Streepjescode: 8718989049225

Streepjescode: 8718989049249

Streepjescode: 8718989049263

Welke grootgrutters?

De champignons zijn verkocht bij:

Spar

Hoogvliet

Dekamarkt

Boon's Markt

Klanten die in bezit zijn van de zwammen die aan bovenstaande zaken voldoen, mogen bij Boon's Markt de producten terugbrengen naar de winkel, schrijven ze in een bericht op zijn website. Ook zonder kassabon krijgt men dan het geld terug. Of dit ook bij de andere drie supermarktketens kan, is nog niet bekend.