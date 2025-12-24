Jumbo roept aardappelgratin terug, product kan voor vervaldatum bederven

Let goed op als je van plan was aardappelgratin te serveren tijdens het kerstdiner: supermarktketen Jumbo roept namelijk een bepaald soort aardappelgratin van hun eigen merk terug. De verpakking van het artikel sluit onvoldoende, waardoor het product voor de vervaldatum kan bederven.

Het gaat om Aardappelgratin kruidenboter van Jumbo, met houdbaarheidsdatum tot 21 januari 2026. Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar een winkel van Jumbo. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Een bonnetje is niet nodig.

Jumbo vindt de terugroepactie vervelend voor klanten. "We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt."

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen? Je ziet het in onderstaande video: