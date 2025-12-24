Producent roept deze pastasaus terug, mogelijk glasscherven in saus

Foodbranche Reha B.V. roept een pot pastasaus van het merk Granoro terug. De pot zou namelijk mogelijk glasscherven bevatten. Mensen die het product in huis hebben worden aangeraden de saus niet te gebruiken en eten.

Het gaat om de pastasaus Granoro Dedicato di pomodoro 500 gram met THT 31-12-2026. Door een productiefout zitten er in de pot pastasaus mogelijk glasscherven.

Het product is vooral via geschenk- en kerstpakketten verkocht, laat de producent aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten. Mensen die de pot in huis hebben wordt verzocht het product niet te nuttigen.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen? Je ziet het in onderstaande video: