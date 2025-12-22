Volg Hart van Nederland
Aldi roept kinderspeelgoedblokjes terug om verstikkingsgevaar

Aldi roept kinderspeelgoedblokjes terug om verstikkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 09:14 - Update: 3 uur geleden

Aldi Nederland waarschuwt klanten voor zintuiglijke bouwstenen die niet veilig zijn voor kinderen. Het gaat om speelgoed van het merk Toylino dat in de winkels is verkocht. Bij gebruik kunnen kleine onderdelen loskomen, wat gevaarlijk kan zijn voor jonge kinderen.

De terugroepactie geldt voor de Toylino Zintuiglijke Bouwstenen, model 1627-AN. De bouwstenen zijn verkocht vanaf 8 november 2025 in alle Aldi-filialen in Nederland. Het product is te herkennen aan de barcode met GTIN 4068706690716, die op de achterkant van de verpakking staat.

Beeld: ALDI

Beeld: ALDI

Onveilig door loslatende onderdelen

Uit onderzoek blijkt dat het speelgoed niet voldoet aan de veiligheidseisen. Door loslatende onderdelen bestaat er een risico op verstikking, vooral bij kleine kinderen. Daarom roept Aldi klanten dringend op het product niet meer te gebruiken.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

De supermarktketen vraagt klanten om de bouwstenen zo snel mogelijk terug te brengen naar een winkel. Dat mag bij elk filiaal, ongeacht waar het product is gekocht.

Wie het speelgoed terugbrengt, krijgt het volledige aankoopbedrag terug. Een kassabon is daarvoor niet nodig, meldt Aldi.

