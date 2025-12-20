Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Decathlon roept elektrische fietsen terug: kunnen ernstige val veroorzaken

Decathlon roept elektrische fietsen terug: kunnen ernstige val veroorzaken

Terugroepactie

Vandaag, 07:15

Link gekopieerd

Decathlon roept bepaalde elektrische fietsen terug. Het gaat om modellen van ROCKRIDER en BTWIN waarbij een fout in de motorsoftware is ontdekt. Tijdens het fietsen kunnen de pedalen onverwacht achteruit draaien, wat kan leiden tot een ernstige val.

Het gaat om bepaalde modellen die zijn verkocht van 1 april 2025 tot en met 1 december 2025. De fietsen kunnen worden teruggebracht naar de winkel, waar nieuwe software wordt geïnstalleerd. Klanten kunnen er ook voor kiezen de fiets in te leveren en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Om welke fietsen gaat het?

ROCKRIDER modellen:

  • 4724119 E-ACTV 900 HF BEIGE – L

  • 4724120 E-ACTV 900 HF BEIGE – M

  • 4724121 E-ACTV 900 HF BEIGE – XL

  • 4603059 E-ACTV 900 LF BRONS GROEN- L

  • 4603058 E-ACTV 900 LF BRONS GROEN – M

  • 4603057 E-ACTV 900 LF BRONS GROEN – S

  • 4603056 E-ACTV 900 LF GRIJS – L

  • 4603055 E-ACTV 900 LF GRIJS – M

  • 4603054 E-ACTV 900 LF GRIJS – S

BTWIN modellen

  • 5393864 E-LD 940 LF – L/XL

  • 5393865 E-LD 940 LF – S/M

  • 4429399 – E-LD 920 MF M

  • 4429398 – E-LD 920 MF S

  • 4855832 – E-LD 920 MF L

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

EasyToys roept vibrerend ei terug waarvan trekkoord kan losraken
EasyToys roept vibrerend ei terug waarvan trekkoord kan losraken
Hema waarschuwt voor kaasstengels
Hema waarschuwt voor kaasstengels
Veiligheidswaarschuwing: Jumbo roept Indiase eiercurry terug
Veiligheidswaarschuwing: Jumbo roept Indiase eiercurry terug

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.