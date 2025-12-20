Decathlon roept elektrische fietsen terug: kunnen ernstige val veroorzaken

Decathlon roept bepaalde elektrische fietsen terug. Het gaat om modellen van ROCKRIDER en BTWIN waarbij een fout in de motorsoftware is ontdekt. Tijdens het fietsen kunnen de pedalen onverwacht achteruit draaien, wat kan leiden tot een ernstige val.

Het gaat om bepaalde modellen die zijn verkocht van 1 april 2025 tot en met 1 december 2025. De fietsen kunnen worden teruggebracht naar de winkel, waar nieuwe software wordt geïnstalleerd. Klanten kunnen er ook voor kiezen de fiets in te leveren en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Om welke fietsen gaat het? ROCKRIDER modellen: 4724119 E-ACTV 900 HF BEIGE – L

4724120 E-ACTV 900 HF BEIGE – M

4724121 E-ACTV 900 HF BEIGE – XL

4603059 E-ACTV 900 LF BRONS GROEN- L

4603058 E-ACTV 900 LF BRONS GROEN – M

4603057 E-ACTV 900 LF BRONS GROEN – S

4603056 E-ACTV 900 LF GRIJS – L

4603055 E-ACTV 900 LF GRIJS – M

4603054 E-ACTV 900 LF GRIJS – S BTWIN modellen 5393864 E-LD 940 LF – L/XL

5393865 E-LD 940 LF – S/M

4429399 – E-LD 920 MF M

4429398 – E-LD 920 MF S

4855832 – E-LD 920 MF L

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo: