Veiligheidswaarschuwing: Jumbo roept Indiase eiercurry terug

Supermarktketen Jumbo waarschuwt voor de Indiase eiercurry van het merk Uit de Keuken van Maass (400 gram). Op het etiket staat het allergeen ei niet vermeld. Dit kan gevaarlijk zijn voor mensen met een ei-allergie.

Het product heeft artikelnummer 78448 en is te vinden in het koelvers-assortiment van Jumbo. De terugroepactie geldt alleen voor verpakkingen met de houdbaarheidsdata 20 november 2025 tot en met 26 november 2025. Andere houdbaarheidsdata vallen niet onder deze waarschuwing.

Het product kan teruggebracht worden naar de winkel.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo: