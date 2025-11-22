Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Veiligheidswaarschuwing: Jumbo roept Indiase eiercurry terug

Veiligheidswaarschuwing: Jumbo roept Indiase eiercurry terug

Waarschuwen

Vandaag, 13:27

Link gekopieerd

Supermarktketen Jumbo waarschuwt voor de Indiase eiercurry van het merk Uit de Keuken van Maass (400 gram). Op het etiket staat het allergeen ei niet vermeld. Dit kan gevaarlijk zijn voor mensen met een ei-allergie.

Het product heeft artikelnummer 78448 en is te vinden in het koelvers-assortiment van Jumbo. De terugroepactie geldt alleen voor verpakkingen met de houdbaarheidsdata 20 november 2025 tot en met 26 november 2025. Andere houdbaarheidsdata vallen niet onder deze waarschuwing.

Het product kan teruggebracht worden naar de winkel.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.