KLM en Transavia schrappen vluchten van en naar Portugal

Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia hebben verschillende vluchten op woensdag naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking in het land. Zowel op Schiphol als op de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam zijn vluchten geschrapt.

Transavia heeft acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal op Madeira geannuleerd. Drie vluchten kunnen wel doorgaan, laat een woordvoerster weten. Reizigers zijn hierover geïnformeerd en krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve vlucht of restitutie. Omroep Brabant berichtte eerder al over de geschrapte vluchten als gevolg van de staking.

In de video hierboven leggen we volgens de huidige regels uit wanneer je je geld terugkrijgt als je vlucht geannuleerd wordt en wanneer niet.

KLM schrapt drie vluchten

KLM schrapt woensdag drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto. De luchtvaartmaatschappij voert later op de avond nog wel een vlucht uit naar zowel de Portugese hoofdstad als Porto. Ook enkele vluchten van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP vanaf Schiphol gaan woensdag niet door.

De landelijke staking duurt één dag en treft naar verwachting niet alleen het vliegverkeer, maar ook het trein- en metroverkeer in Portugal.