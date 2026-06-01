'Duizenden reizigers gedupeerd door geschrapte Transavia-vluchten'

Duizenden reizigers zijn de afgelopen week getroffen door geannuleerde vluchten van Transavia. Dat meldt De Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij zegt dat meerdere vliegtuigen niet beschikbaar waren door operationele problemen. Reizigers zijn waar mogelijk omgeboekt naar andere vluchten.

Volgens EU Claim gaat het om ruim 4.000 gedupeerde passagiers. Bronnen rond de luchtvaartmaatschappij spreken van problemen met de levering van onderdelen, waardoor vliegtuigen langer in onderhoud stonden. Transavia laat weten ondanks de recente annuleringen met vertrouwen naar de komende weken te kijken.

