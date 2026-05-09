'Waarom om 06.00 uur al bier?' luchtvaart wil alcohol aanpakken

De Nederlandse luchtvaartsector onderzoekt maatregelen tegen alcoholgebruik op luchthavens en in vliegtuigen. Aanleiding is het groeiende aantal incidenten met agressieve en onhandelbare passagiers. Luchtvaartmaatschappijen werken samen met Schiphol en de Marechaussee aan een actieplan, schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens luchtvaartorganisatie IATA is er wereldwijd op elke 468 vluchten sprake van een incident met een lastige passagier. Vaak speelt alcohol daarbij een rol.

Transavia spreekt van een groot probleem. Jaarlijks krijgt de helft van het personeel te maken met bedreiging, intimidatie of geweld. "Dat heeft direct invloed op de veiligheid van de crew en passagiers en op de rust aan boord", aldus de maatschappij, tegen het AD.

Ryanair-topman Michael O’Leary wil dat luchthavens stoppen met vroege alcoholverkoop. "Ik snap niet waarom er in bars op vliegvelden om 05.00 uur of 06.00 uur al alcohol wordt geserveerd. Wie heeft er op dat tijdstip nu zin in bier?"

KLM noemt de overlast een "serieus en groeiend probleem". "Incidenten waarbij sprake is van agressie, intimidatie of geweld nemen wij zeer serieus."