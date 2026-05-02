Twijfel over zomervakantie? Kaapverdië en Curaçao winnen terrein

Nederlanders twijfelen dit jaar meer over hun zomervakantie, maar thuisblijven doen ze niet. De reisbranche ziet dat mensen nog altijd willen vertrekken, al zoeken ze vaker naar zekerheid door onrust rond vliegen.

Volgens reisbranchevereniging ANVR zijn vooral vliegvakanties minder vanzelfsprekend. "Nederlanders lijken wat terughoudend te zijn met boeken van vliegvakanties. Bijvoorbeeld door het nieuws rondom de kerosinetekorten", zegt ANVR-directeur Frank Radstake.

Reizigers willen duidelijkheid voordat ze boeken. "Meer klanten informeren naar wat er gebeurt als het misgaat. Ze willen zekerheid", aldus Radstake. Dat zorgt ervoor dat mensen beter nadenken over hun keuze en voorwaarden.

Waar gaan Nederlanders nu naartoe?

De onrust in de wereld speelt ook mee in de keuze van bestemmingen. Het Midden-Oosten is minder populair door de oorlog. In plaats daarvan kiezen veel mensen voor bekende plekken rond de Middellandse Zee.

Voor verre reizen wijken Nederlanders vaker uit naar bestemmingen als Kaapverdië en Curaçao. Reisorganisaties zien daarnaast dat alles-in-één-vakanties terrein winnen. "Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon", zegt een woordvoerder van Sunweb. "In een markt die zwaar wordt beïnvloed door geopolitieke onrust en stijgende prijzen, kiezen steeds meer Nederlanders voor alles-in-één-vakanties."

Uit cijfers van maart blijkt dat het aantal boekingen licht is gedaald, met 1 procent minder vakanties dan een jaar eerder. Toch spreken reisorganisaties niet van een dip. Corendon ziet weinig twijfel bij vakantiegangers, maar merkt wel dat Europese bestemmingen populairder zijn. "De mediterrane bestemmingen zijn populair. Daarbij is vooral Turkije bezig aan een inhaalslag."