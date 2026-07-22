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Vakantiegangers opgelet: deze goedkope Franse brandstof kan je motor beschadigen

Reizen

Vandaag, 19:11

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Wie deze zomer met de auto naar Frankrijk op vakantie gaat, doet er goed aan extra op te letten bij het tanken. De ANWB waarschuwt voor de goedkope E85-brandstof die bij veel Franse tankstations verkrijgbaar is. Die is niet geschikt voor de meeste auto's en kan ernstige motorschade veroorzaken.

E85 is in Frankrijk populair omdat de brandstof vaak minder dan 90 cent per liter kost. Inmiddels verkoopt ongeveer 40 procent van de Franse tankstations deze brandstof. Toch is het geen gewone benzine. E85 bestaat voor 85 procent uit ethanol en slechts 15 procent uit benzine.

Daalt de benzineprijs ooit nog onder de 2 euro? In de video bovenaan dit artikel kom je erachter.

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Niet voor elke auto

De brandstof is alleen bedoeld voor auto's met een speciale flexifuel-motor of voertuigen die daarvoor zijn aangepast. In Frankrijk rijden veel van deze auto's rond, maar de meeste Nederlandse auto's zijn daar niet voor geschikt.

Veel automobilisten verwarren E85 met de in Nederland bekende E10-benzine. Die bevat maximaal 10 procent ethanol en is voor vrijwel alle auto's van na 2000 geschikt. Bij E85 ligt dat percentage dus veel hoger, waardoor de brandstof schade kan veroorzaken aan de motor en onderdelen van het brandstofsysteem.

De ANWB adviseert vakantiegangers daarom goed op de aanduiding bij de pomp te letten. Wie per ongeluk toch E85 heeft getankt, doet er verstandig aan direct contact op te nemen met de Wegenwacht voor advies.

Door Redactie Hart van Nederland

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