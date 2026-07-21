Benzineprijs stijgt richting recordhoogte: dit kost een liter nu

De prijs van benzine bij tankstations nadert de hoogste prijs ooit. De prijzen aan de pomp zijn dinsdag iets opgelopen nadat de olieprijs maandag het hoogste punt in ruim een maand bereikte. De adviesprijs van een liter Euro95 is met bijna 2 cent gestegen naar 2,603 euro, blijkt uit gegevens van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.

De prijs voor een liter brandstof blijft fors hoger dan in de buurlanden. In de bovenstaande video vertelt pomphouder Peter hoe hij zijn klanten naar België ziet rijden voor een goedkopere tankbeurt.

De laatste weken stijgen de prijzen van diesel en benzine doordat de oorlog in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. De hoogste prijs voor een liter benzine werd in mei bereikt. Toen kostte een liter 2,646 euro. Diesel is 2,6 cent duurder geworden en kost nu 2,569 euro per liter.

Waarom stijgt de benzineprijs?

De Verenigde Staten en Iran voerden voor de tiende nacht op rij aanvallen uit. De afgelopen dagen waren ook schepen in de regio het doelwit van aanvallen. Daardoor is de scheepvaart terughoudend met varen door de Straat van Hormuz. Het aantal schepen dat door de zeestraat voer, daalde tot het laagste aantal in een maand. De zeestraat is een belangrijke waterweg voor het vervoer van olie en gas.

Grote prijsverschillen tussen tankstations

Het gaat om adviesprijzen; deze worden doorgaans alleen bij de duurdere tankstations gehanteerd. Automobilisten kunnen flink besparen op brandstof door hun keuze voor een tankstation, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder scheelt dat in veel gevallen tot ongeveer 25 cent per liter.

De ACM maakte deze week in een monitor inzichtelijk hoe de prijs aan de pomp is opgebouwd. "Daaruit blijkt dat bedrijven in de eerste schakels van de keten - olieproductie en raffinage - sinds de prijsstijgingen een groter aandeel van de totale winst voor hun rekening nemen. Dit bevestigt het eerdere beeld dat de hogere brandstofprijzen vooral hebben geleid tot extra winsten bij olieproducenten en raffinaderijen", meldde de toezichthouder.