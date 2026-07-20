ACM maakt brandstofprijs inzichtelijk: raffinaderijen verdienen flink meer sinds oorlog in Iran

Automobilisten kunnen vanaf deze week precies zien hoe de prijs van benzine en diesel is opgebouwd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had de afgelopen tijd al het vermoeden dat er sinds de oorlog in Iran meer werd verdiend aan brandstof. Volgens de toezichthouder is het aandeel van olieconcerns en raffinaderijen in de brandstofprijs de afgelopen maanden duidelijk toegenomen. Om het overzichtelijk te houden, heeft de ACM openbaar dashboard gelanceerd.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek van de marktwaakhond blijkt dat raffinaderijen sinds de onrust rond Iran gemiddeld meer verdienen aan benzine, diesel en andere geraffineerde producten. Waar zij eerder slechts enkele centen per liter ontvingen, ligt de winstmarge inmiddels op ruim 20 cent per liter. Op 9 juli kwam die zelfs uit op 25 cent per liter benzine.

De prijs voor een liter brandstof blijft fors hoger dan in de buurlanden. In de bovenstaande video vertelt pomphouder Peter hoe hij zijn klanten naar België ziet rijden voor een goedkopere tankbeurt.

De toezichthouder ziet ook dat de groothandelsprijzen voor benzine en diesel al opliepen voordat de recente sluiting van de Straat van Hormuz en de stijgende olieprijs daar invloed op hadden. Volgens de ACM volgen de groothandelsprijzen de prijs van ruwe olie daarom niet één op één.

Groot deel van de prijs gaat naar belastingen

Op 13 juli kostte een liter benzine gemiddeld 2,27 euro. Daarvan bestond 0,40 euro uit btw en 0,85 euro uit accijns. De ruwe olie was goed voor 0,41 euro, pompstations ontvingen 0,18 euro en raffinaderijen 0,21 euro. Bij diesel liep het aandeel voor raffinaderijen op het hoogtepunt op tot 0,46 euro per liter en bedraagt dat inmiddels 0,37 euro.

De ACM wijst automobilisten erop dat de pompprijs sterk kan verschillen. Tanken buiten de snelweg kan volgens de toezichthouder tot ongeveer 25 cent per liter schelen. Bij een volle tank kan dat een besparing van tussen de 10 en 15 euro opleveren. Ook binnen dezelfde woonplaats zijn volgens de monitor vaak goedkopere tankstations te vinden.