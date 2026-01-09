Volg Hart van Nederland
Strooizout-tekort in meeste gemeenten voorbij, voorraden aangevuld

Vandaag, 15:33 - Update: 3 uur geleden

Met nog een ijzig weekend in het vooruitzicht, is het strooizouttekort dat in een aantal gemeenten voor problemen dreigde te gaan zorgen, opgelost. De wegen in Leiderdorp, Heiloo, Westerkwartier, Veldhoven, Bergen en Leidschendam-Voorburg zouden daarom de komende dagen goed begaanbaar moeten zijn.

Sommige plaatsen mengden het strooizout dát er nog was met zand, om zo toch een bepaalde mate van begaanbaarheid te kunnen garanderen. Hoewel dat in een aantal gevallen nog steeds zo is, is de zoutvoorraad weer op peil of bijna op dat niveau.

De 75-jarige Joop is al bijna 20 jaar een van de helden die onze wegen begaanbaar houdt. Soms is dat spannend, zoals je kunt zien in de video:

Joop (75) z'n hobby is zout strooien, hij doet dat al 19 jaar
1:51

Joop (75) z'n hobby is zout strooien, hij doet dat al 19 jaar

Meer en meer zout

Leiderdorp (ZH) en Veldhoven (NB) zijn voorbeelden van plaatsen waar strooizout met zand gemengd werd. Een woordvoerder van de gemeente Veldhoven zegt dat ze nog altijd bezig zijn om meer strooizout in te slaan. Ze verwachten de komende dagen genoeg te hebben.

Het tekort aan zout zorgde ervoor dat gemeentes minder breed gingen strooien en dat sommige routes ook werden overgeslagen, zoals in de Noord-Hollandse gemeenten Bergen en Heiloo. Het Groningse Westerkwartier kan nu weer meer gaan strooien in de wijken en buitengebieden, in tegenstelling tot eerder deze week toen dit niet of nauwelijks gebeurde.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

