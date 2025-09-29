Staking grondpersoneel KLM voorlopig van de baan: bonden weer om tafel

De stakingen bij het grondpersoneel van KLM worden voorlopig opgeschort. Vakbonden CNV en FNV gaan opnieuw met de luchtvaartmaatschappij in gesprek. Dat betekent dat de geplande staking van aanstaande woensdag ook niet doorgaat.

Volgens CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah lijkt er zowel bij de bonden als bij KLM bereidheid te zijn om nader tot elkaar te komen. Hij noemt het daarom "een goed moment om voor een andere route te kiezen". De partijen geven zichzelf tot uiterlijk 1 november om nieuwe cao-afspraken te maken.

Werk-privébalans

De bonden hebben wel een "minimumlijstje" met eisen bij KLM neergelegd. Ze vragen onder meer om extra loon voor het grondpersoneel en betere afspraken over de werk-privébalans.

Volgens Amallah heeft KLM aangegeven ook op dat minimumlijstje bereid te zijn te bewegen. Hoe en wat precies, willen ze volgens hem alleen met een bemiddelaar bespreken. Amallah hoopt dat in de loop van deze week al een bemiddelaar gevonden wordt.

Structurele oplossing

Eerder op maandag ging de kortgedingrechter in Haarlem nog onder voorwaarden akkoord met de aangekondigde staking van woensdag. "De rechter heeft ons gelijk gegeven en dat is een belangrijke overwinning", zegt FNV-bestuurder John van Dorland daarover. "Maar wij willen bovenal een structurele oplossing die zekerheid biedt voor het personeel en de toekomst van KLM."

ANP