KLM-staking woensdag mag doorgaan, maar alleen onder deze voorwaarden

De staking van het KLM-grondpersoneel mag woensdag doorgaan, maar niet zomaar. De rechter in Haarlem heeft besloten dat de actie alleen door mag gaan als vakbonden FNV en CNV zorgen voor een minimale bezetting. Dat betekent dat er nog steeds vliegtuigen van onder andere Delta en Air France afgehandeld moeten kunnen worden.

Het wordt de vierde woensdag op rij dat het KLM-personeel staakt. Volgens FNV-bestuurder John van Dorland wil de bond de actie doorzetten. De rechter heeft bepaald dat KLM uiterlijk maandag om 12.00 uur duidelijkheid moet krijgen over de toezeggingen. Binnen de bond moet daar nog over gesproken worden, maar Van Dorland verwacht dat het haalbaar is.

Begin september begonnen het grondpersoneel en de vakbonden met hun acties om hun eis voor een beter salaris kracht bij te zetten. Hieronder zie je hoe dat toen ging:

1:14 Honderden medewerkers KLM leggen werk neer op Schiphol

Stap naar de rechter

Vorige week probeerde KLM via de rechter de actie helemaal te verbieden. De reden: de bonden hadden toen niet gegarandeerd dat ook vliegtuigen van Delta zouden worden afgehandeld. Bij de vorige staking gebeurde dat nog wel, maar de bonden waren boos dat KLM stakers hiervoor had ingezet, terwijl er volgens hen ook werkwilligen beschikbaar waren.

Tijdens de zitting afgelopen vrijdag kwam KLM de bonden deels tegemoet. Het bedrijf wilde de staking niet meer volledig blokkeren, maar eiste wel dat de bonden instemden met de afspraken rondom Delta. Ook luchthaven Schiphol drong daarop aan. Volgens de luchthaven kan het anders gebeuren dat passagiers lang in het vliegtuig vast komen te zitten.

Op zoek naar andere afhandelaar

Maandagochtend werd ook bekend dat Air France en Delta Air Lines hebben aangegeven te willen stoppen met de grondafhandeling door KLM. Volgens KLM heeft dit besluit directe gevolgen, met name voor Ground Services. De impact op de financiën en werkgelegenheid bij KLM wordt momenteel in kaart gebracht, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Mogelijk houdt het besluit verband met de stakingen van de afgelopen weken door personeel van de grondafhandeling.

Hart van Nederland / ANP