Tweede repatriëringsvlucht TUI om reizigers Antillen op te halen

Tweede repatriëringsvlucht TUI om reizigers Antillen op te halen

Reizen

Vandaag, 14:27 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

TUI fly voert woensdag een tweede repatriëringsvlucht uit om gestrande reizigers van de Antillen op te halen. Dat bevestigt de maatschappij na berichtgeving door De Telegraaf. Zaterdag gingen meerdere vluchten naar Curaçao niet door vanwege de ontwikkelingen in Venezuela. De extra vlucht van woensdag gaat ook naar Bonaire. Zondag werd al bekend dat KLM, TUI en Corendon extra vliegtuigen naar het Caribische gebied sturen om gedupeerden alsnog op hun bestemming te krijgen. De eerste repatriëringsvlucht van TUI fly vertrok zondag. Toen was direct duidelijk dat deze vlucht niet voldoende was om iedereen mee te nemen.

Of een derde extra TUI-vlucht nodig is, kan een woordvoerster nog niet zeggen. Dat hangt volgens haar ook af van hoeveel gebruik wordt gemaakt van deze tweede vlucht. Mensen van wie de vlucht zaterdag niet doorging, kunnen inmiddels ook voor een andere reisoptie hebben gekozen, bijvoorbeeld een omboeking naar een reguliere vlucht.

Door ANP

