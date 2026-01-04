Volg Hart van Nederland
Tui en KLM komen met extra vluchten voor gestrande reizigers Nederlandse Antillen

Reizen

Vandaag, 15:39

Vliegmaatschappijen Tui en KLM komen met extra vluchten van en naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Zaterdag vloog er niks meer richting en van de eilanden vanwege de militaire aanval op Venezuela van de Verenigde Staten. Het luchtruim de status hoge alertheid.

De repatriëringsvluchten zijn bedoeld om de duizenden reizigers die vast zitten op de eilanden terug naar Nederland te halen. Het gaat voor de KLM zeker om 1400 gestrande reizigers. Het gaat dan om reizigers die 3 januari niet terug naar ons land konden vliegen.

De eerste vlucht van Tui vertrekt zaterdagmiddag vanuit Amsterdam en zal inwoners van Curaçao die in Nederland waren gestrand met zich meenemen. 5 januari zal die vlucht Nederlanders mee terugnemen. Alle reizigers worden per sms op de hoogte gebracht.

Door Jamie van Velzen

