Schiphol schrapt uit voorzorg vluchten om verwachte sneeuw

Reizigers die zondag via Schiphol vliegen, moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen. De luchthaven heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd om uit voorzorg vluchten te schrappen vanwege verwacht winterweer. Dat meldt NU.nl zaterdag.

Schiphol rekent vanaf het einde van de middag op sneeuwval. Door preventief vluchten te annuleren wil de luchthaven letterlijk en figuurlijk meer ruimte maken voor de operatie. "Zo kunnen we de opstelplaatsen voor vliegtuigen schoonhouden en komt er meer ruimte voor het ijsvrij maken van de toestellen", zegt een woordvoerder van Schiphol tegen de nieuwssite.

Begin januari ging het flink mis op Schiphol. Door winterweer werden honderden vluchten geannuleerd en kwamen duizenden reizigers vast te zitten op de luchthaven. In de video hieronder hoor je waar mensen toen tegenaan liepen:

0:39 Dag vijf van problemen op Schiphol: wachtende reizigers zijn het beu

Onbekend hoeveel vluchten er geannuleerd gaan worden

Volgens de zegsman is nog niet duidelijk hoeveel vluchten in totaal uitvallen. Dat moet zondagochtend duidelijk worden. Wel is bekend dat alle luchtvaartmaatschappijen het verzoek hebben gekregen om vanaf zondagmiddag vluchten te annuleren. De luchthaven raadt reizigers aan om kort voor vertrek thuis nog de laatste vluchtinformatie te checken.

KLM heeft in overleg met Schiphol ongeveer 150 vluchten geschrapt, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om vertrekkende vluchten.

Blamage

Met het vroegtijdig schrappen van vluchten wil de luchthaven voorkomen dat de situatie uit de hand loopt, zoals vorige maand gebeurde. Toen zorgde winterweer voor dagenlange verstoringen, werden veel vluchten geschrapt en moesten honderdduizenden passagiers hun reis aanpassen. Veel mensen moesten toen noodgedwongen een of meerdere nachten op de luchthaven slapen.