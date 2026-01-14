Honderden koffers achtergebleven na winterchaos op Schiphol

De vluchten gaan inmiddels weer volgens schema op Schiphol. Toch heeft de luchthaven nog te maken met de nasleep van het winterweer van vorige week. Door de chaos zijn honderden koffers op het vliegveld achtergebleven. Deze bagage moet alsnog bij de juiste passagiers worden afgeleverd.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is de situatie onder controle. Niet alle koffers die in de bagageruimte staan, zijn achtergebleven door de sneeuwchaos. Het komt ook voor dat reizigers hun bagage niet ophalen. In een speciale bufferruimte liggen momenteel zo'n duizend koffers opgeslagen.

Annuleringen

Daan Rietra, manager bagage bij KLM, is verantwoordelijk voor de afhandeling van de achtergebleven koffers. Soms ontbreekt een label, waardoor het moeilijk is om de rechtmatige eigenaar te vinden. "Veel van de bagage van de drukte van vorige week is wel in principe weer terug bij de eigenaar."

Schiphol moest vorige week door sneeuw en gladheid honderden vluchten per dag annuleren. Die situatie hield meerdere dagen aan. Sommige reizigers moesten daardoor op veldbedden op het vliegveld overnachten.