KLM zette de-icing niet meteen vol in tijdens sneeuwchaos op Schiphol

Extreem weer

Vandaag, 18:15

KLM heeft op 2 januari niet alle beschikbare de-icingplekken op Schiphol benut. Het ging om de eerste dag van een sneeuwrijke week. Honderden vluchten werden geannuleerd, omdat vliegtuigen niet konden vertrekken. In de eerste uren van de dag werd de capaciteit voor het ijsvrij maken van toestellen niet volledig gebruikt, bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving van NH Nieuws.

Volgens KLM is later op de dag snel ingegrepen. "Zodra wij constateerden dat extra inzet rondom de-icing noodzakelijk was, hebben wij direct actie ondernomen", zegt KLM tegen de lokale omroep. Extra personeel werd opgeroepen, waarna de capaciteit kon worden opgeschaald. "Vanaf 12.30 uur draaide onze de-icingoperatie op volle capaciteit."

Waarom het niet lukte om die capaciteit eerder volledig te benutten, is nog niet duidelijk. De woordvoerster zegt daar niet op vooruit te willen lopen. KLM doet op dit moment nog onderzoek naar de gang van zaken.

