Nauwelijks nog gestrande reizigers op Schiphol na winterweer

In tegenstelling tot de afgelopen dagen overnachtten er in de nacht van donderdag op vrijdag nauwelijks nog gestrande reizigers op Schiphol. Dat heeft een woordvoerder van Schiphol gezegd. "Als er al mensen de nacht in de terminals doorbrachten, waren dat hoogstens enkelingen."

Door sneeuwval en harde wind kampte de luchthaven de hele week met veel annuleringen en grote vertragingen. Daardoor moesten per nacht honderden mensen in de terminals overnachten. Vaak kwam dat doordat zij niet het juiste visum hadden om Nederland binnen te komen of geen slaapplek konden vinden.

Dinsdag sprak Hart van Nederland met Schiphol over de geannuleerde vluchten en het opvangen van reizigers. Bekijk hieronder het interview:

1:05 Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'

Volgens de woordvoerder is dat probleem nu minder groot, omdat donderdag de meeste vluchten konden vertrekken en er grotere vliegtuigen werden ingezet. Ook konden meer reizigers een hotelkamer boeken, mits zij Nederland in mochten.