Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nauwelijks nog gestrande reizigers op Schiphol na winterweer

Nauwelijks nog gestrande reizigers op Schiphol na winterweer

Reizen

Vandaag, 10:10

Link gekopieerd

In tegenstelling tot de afgelopen dagen overnachtten er in de nacht van donderdag op vrijdag nauwelijks nog gestrande reizigers op Schiphol. Dat heeft een woordvoerder van Schiphol gezegd. "Als er al mensen de nacht in de terminals doorbrachten, waren dat hoogstens enkelingen."

Door sneeuwval en harde wind kampte de luchthaven de hele week met veel annuleringen en grote vertragingen. Daardoor moesten per nacht honderden mensen in de terminals overnachten. Vaak kwam dat doordat zij niet het juiste visum hadden om Nederland binnen te komen of geen slaapplek konden vinden.

Dinsdag sprak Hart van Nederland met Schiphol over de geannuleerde vluchten en het opvangen van reizigers. Bekijk hieronder het interview:

Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'
1:05

Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'

Volgens de woordvoerder is dat probleem nu minder groot, omdat donderdag de meeste vluchten konden vertrekken en er grotere vliegtuigen werden ingezet. Ook konden meer reizigers een hotelkamer boeken, mits zij Nederland in mochten.

Door ANP

Lees ook

KLM schrapt voor vrijdag wéér tientallen vluchten om winters weer
KLM schrapt voor vrijdag wéér tientallen vluchten om winters weer
Stroomstoring op Schiphol verholpen, nog wel lange wachtrijen
Stroomstoring op Schiphol verholpen, nog wel lange wachtrijen
Licht aan het eind van de gate: Schiphol verwacht donderdag geen annuleringen
Licht aan het eind van de gate: Schiphol verwacht donderdag geen annuleringen
Honderden reizigers slapen op Schiphol na annuleringen door winterweer
Honderden reizigers slapen op Schiphol na annuleringen door winterweer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.