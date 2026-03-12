'Iran-oorlog zorgt voor run op vakanties naar Europese en Caribische bestemmingen'

De aanhoudende oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds en Iran anderzijds zorgt ervoor dat veel vakantieplannen worden gewijzigd. Uit een rondgang van het AD onder reisbureaus blijkt dat populaire verre bestemmingen in Azië ineens minder worden geboekt. In plaats daarvan zoeken vakantiegangers massaal naar bestemmingen dichter bij huis of juist ver naar het westen, zoals de Algarve, de Spaanse kust, Gran Canaria en Curaçao.

Bij reisorganisatie TUI merken ze dat vooral verre reizen richting het oosten minder in trek zijn. "Landen in het oosten, zoals Thailand en Indonesië, waren juist weer in opkomst, maar er is nu een kentering. Nu wordt veel meer gezocht op bestemmingen als Cancun in Mexico, de Dominicaanse Republiek en de ABC-eilanden. Vooral Curaçao is erg in trek", zegt Petra Kok van TUI tegen de krant.

Ook Europese bestemmingen winnen terrein. Volgens Sunweb kiezen mensen voor de meivakantie en zomer steeds vaker voor plekken dichter bij huis. "Er is blijkbaar een gevoel: ik kan maar beter een beetje dichter bij huis blijven", zegt Martine Langerak van de reisorganisatie. Vooral Portugal, Griekenland en Spanje zijn populair. Wie nog iets zoekt op Mallorca of Ibiza met specifieke wensen voor een hotel of appartement, moet er volgens haar snel bij zijn.

Landen in het Midden-Oosten worden gemeden

Volgens reisbrancheorganisatie ANVR worden ook bestemmingen in of rond het Midden-Oosten vaker gemeden. "En dat gaat dan niet alleen om landen die aan Iran grenzen, maar ook om plekken die iets verder weg liggen, zoals Egypte, Turkije en het eiland Cyprus", zegt Frank Radstake tegen het AD.

Resorts in Egypte, zoals Hurghada en Sharm al-Sheikh, en badplaatsen aan de Turkse Rivièra merken dat de vraag afneemt. Daardoor kunnen prijzen de komende tijd juist dalen.