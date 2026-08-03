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Ruim 1 op de 7 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie

Ruim 1 op de 7 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie

Reizen

Vandaag, 16:43

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Ruim 15 procent van de Nederlanders vertrekt deze zomer zonder reisverzekering op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope, uitgevoerd in opdracht van Overstappen.nl.

Wie zich wel verzekert, kiest vooral voor extra dekking van medische kosten in het buitenland. Bijna twee derde van de verzekerden heeft die uitbreiding opgenomen in de polis. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak afgesloten.

Vaker doorlopende reisverzekering

De doorlopende reisverzekering is veruit het populairst. Vier op de tien ondervraagden hebben een doorlopende verzekering met aanvullende dekkingen. Kortlopende reisverzekeringen worden volgens het onderzoek nog maar weinig afgesloten.

Opvallend is dat 55-plussers zowel relatief vaak uitgebreid verzekerd zijn als relatief vaak helemaal zonder reisverzekering op vakantie gaan. Volgens de onderzoekers lopen de keuzes binnen deze leeftijdsgroep sterk uiteen.

Als je niet verzekerd bent en je vlucht gaat niet, dan krijg je in sommige gevallen ook je geld terug. Hoe dat werkt, zie je in onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: Krijg je je geld terug als je vlucht geannuleerd wordt?
2:29

Hart van Nederland legt uit: Krijg je je geld terug als je vlucht geannuleerd wordt?

Door Redactie Hart van Nederland

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