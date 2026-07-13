Huurauto op vakantie? Deze fouten kunnen je veel geld kosten

Wie deze zomer een auto huurt op vakantie, doet er goed aan zich vooraf goed voor te bereiden. Volgens autohuurspecialist Sunny Cars lopen veel vakantiegangers bij het ophalen of inleveren van hun huurauto tegen onverwachte problemen of extra kosten aan. Vaak gaat het om zaken die eenvoudig te voorkomen zijn.

Een van de meest voorkomende struikelblokken is de creditcard. Voor het ophalen van een huurauto is vrijwel altijd een fysieke creditcard op naam van de hoofdbestuurder nodig. Een digitale kaart via Apple Pay is niet voldoende en ook een creditcard van een partner of medereiziger wordt vaak niet geaccepteerd. "Kom je er op het laatste moment achter dat de creditcard niet op naam van de hoofdbestuurder staat, probeer dan de naam van de hoofdbestuurder te veranderen", adviseert Marco Ammerlaan, managing director bij Sunny Cars. "En bedenk vooraf of je de pincode van je creditcard paraat hebt en test ook of deze werkt. Omdat de kaart doorgaans weinig wordt gebruikt, wordt de pincode nog weleens vergeten."

Benieuwd wat mensen massaal vergeten op vakantie? Je ziet het in de video bovenaan dit artikel.

Vluchtvertraging

Ook een vluchtvertraging kan voor problemen zorgen. Wie later arriveert en de verhuurder daar niet over informeert, loopt het risico dat de gereserveerde huurauto aan iemand anders wordt meegegeven. "Geef bij je boeking altijd je vluchtnummer door en neem bij vertraging contact op met de verhuurder", zegt Ammerlaan. "Of neem, zoals bij ons, contact op met het noodnummer."

Daarnaast worden vakantiegangers regelmatig geconfronteerd met extra verzekeringen. Sommige mensen sluiten aan de balie onnodig een tweede verzekering af, terwijl anderen juist denken volledig verzekerd te zijn, terwijl bepaalde schades niet onder de dekking vallen. "Controleer vóór vertrek goed waarvoor je precies verzekerd bent", adviseert Ammerlaan. "Wie vooraf boekt met een volledige dekking, zoals standaard is bij ons, kan alle extra verzekeringen aan de balie weigeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afkoop van het eigen risico en dekking voor schade aan glas, banden, bodem en dak."

Om discussies over schade te voorkomen, raadt Sunny Cars aan om zowel bij het ophalen als bij het inleveren foto's of een korte video van de auto te maken. Ook is het verstandig vooraf te controleren hoe hoog het eigen risico is.

Onverwachte kosten

Verder kunnen de tankregeling en de inlevertijd onverwachte kosten opleveren. Bij sommige verhuurders moet de auto met een volle tank worden ingeleverd, terwijl andere aanbieders vooraf brandstof in rekening brengen. "De eerlijkste en meest gebruikte regeling is vol-vol: je krijgt de auto mee met een volle tank en levert hem ook weer vol in", legt Ammerlaan uit. "Vergeet in dat geval niet zelf te tanken voordat je de auto terugbrengt. Doe je dat niet, dan worden de brandstofkosten achteraf via de verhuurder verrekend en ben je dus duurder uit."

Ook een te late inlevering kan geld kosten. "Check vooraf hoe laat de auto terug moet zijn en plan genoeg marge in. Een huurdag start op het moment dat je de auto ophaalt en duurt 24 uur. Haal je de auto bijvoorbeeld om 10.00 uur op, dan moet je hem op de laatste dag ook vóór 10.00 uur weer inleveren", zegt Ammerlaan. "Zeker in het hoogseizoen is de auto vaak alweer opnieuw verhuurd en worden er ook extra kosten in rekening gebracht door het oponthoud."