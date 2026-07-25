Vakantiegangers gewaarschuwd vanwege grote natuurbranden in Zuid-Europa

Nederlanders die in Frankrijk op vakantie zijn, krijgen het advies om goed voorbereid op pad te gaan. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt voor de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. Intussen lopen de evacuaties verder op doordat nieuwe branden zich snel verspreiden.

Ongeveer 8000 mensen moeten uit voorzorg weg uit Parentis-en-Born, een dorp zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Vlak bij het dorp woedt een grote bosbrand tussen Parentis-en-Born en de kustplaats Biscarrosse. Door de harde wind vinden brandweerlieden het veiliger dat inwoners en toeristen vertrekken.

Bij de ANWB zijn tot zaterdagochtend tientallen meldingen en vragen binnengekomen van Nederlanders over de bosbranden. In de video hierboven vertelt Jasmijn Dielesen van de ANWB welke vragen de organisatie zoal heeft gekregen.

In het departement Landes zijn inmiddels ongeveer 41.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Franse media melden dat de brand donderdag is ontstaan door een kapotte auto die in brand vloog. Het vuur heeft inmiddels een gebied van ongeveer 12 bij 5 kilometer in zijn greep.

Ruim 40 kilometer noordelijker woedt ook een grote bosbrand tussen Lège-Cap-Ferret en Lacanau, in het departement Gironde. Beide plaatsen worden door het vuur bedreigd. Daar zijn zeker 44.000 mensen geëvacueerd en is 19.000 hectare natuur afgebrand.

Ook Spanje kampt met natuurbranden

Niet alleen in Frankrijk woeden natuurbranden. Ook in Spanje zijn meerdere brandhaarden actief. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het in de regio rond Madrid zelfs om de "ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio Madrid". Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of hebben het bevel gekregen binnen te blijven. De brand heeft al tientallen huizen verwoest en verschillende wegen zijn afgesloten, aldus regionaal bestuurder Díaz Ayuso.

De brand heeft tot nu toe zo'n 6000 hectare in de regio Madrid verwoest. Het einde is nog niet in zicht, want de harde wind en verzengende temperaturen bemoeilijken het bluswerk.

Ambassade geeft praktische tips

Volgens de Nederlandse ambassade woeden de bosbranden in meerdere regio's. Daarom adviseert de ambassade vakantiegangers om vooraf te controleren of hun reis- en zorgverzekering dekking biedt bij natuurrampen. Ook is het verstandig om flessen water, een powerbank, een EHBO-set, een zaklamp en eventueel mondmaskers mee te nemen.

Verder roept de ambassade op geen vuur te maken in natuurgebieden, geen brandende sigaretten weg te gooien en niet in hoog gras te parkeren, omdat hete onderdelen van een auto brand kunnen veroorzaken.