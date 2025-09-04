Consumentenbond: EasyJet en Transavia overtreden regels bij vertragingen en annuleringen

EasyJet en Transavia schieten tekort bij vertragingen en annuleringen, zegt de Consumentenbond. Beide luchtvaartmaatschappijen overtreden volgens de bond de Europese Passagiersverordening, die vastlegt waar reizigers recht op hebben.

Volgens de Consumentenbond laat EasyJet reizigers soms langer dan 24 uur wachten op een vervangende vlucht. De maatschappij biedt bij annuleringen en vertragingen uitsluitend eigen vluchten aan, ook als andere maatschappijen eerder vertrekken. Reizigers die zelf een alternatief boekten, kregen in meerdere gevallen gelijk van de rechter: EasyJet moest het ticket alsnog vergoeden. Toch zou de maatschappij weigeren haar beleid aan te passen.

Easyjet zelf zegt dat de bewering van de Consumentenbond 'ongegrond' is. ''Wij kunnen ons hier absoluut niet in vinden. EasyJet voldoet aan EU261 en neemt haar verplichtingen onder deze regelgeving serieus. Klanten kunnen via onze selfservicetool, onze klantenservice of door zelf een alternatieve vlucht te boeken - en vervolgens de kosten bij ons te declareren - bij andere luchtvaartmaatschappijen een vlucht regelen. Deze informatie staat duidelijk vermeld op onze hulppagina over vertragingen en annuleringen, waarvan klanten een link ontvangen zodra hun vlucht is verstoord.'

Verkeerde voorwaarden

De Consumentenbond zegt dat ook Transavia in de fout gaat. Passagiers zouden vaak zelf een vlucht en hotel moeten regelen, terwijl de luchtvaartmaatschappij dat volgens de regels hoort te doen. Bovendien stelt Transavia volgens de organisatie ongeldige voorwaarden, zoals de verplichting om alleen met een budgetmaatschappij te vliegen of dat een hotel niet meer dan drie sterren mag hebben en maximaal 120 euro mag kosten.

Directeur van de Consumentenbond, Sandra Molenaar, zegt hierover: "Transavia beloofde ons in 2022 zwart op wit zich aan de Passagiersverordening te gaan houden. Uit de meldingen die we ontvangen en uit dossiers van claimbureau EUclaim blijkt dat Transavia die belofte niet altijd nakomt. En de luchtvaartmaatschappij liet deze zomer gestrande passagiers in Faro ook weer aan hun lot over."

Dat zag er zo uit:

Transavia wacht onderzoek af

Transavia laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat het "conform de Europese Passagiersverordening (EU261)" handelt. Volgens de maatschappij krijgen passagiers bij vertragingen en annuleringen "de nodige verzorging en accommodatie". Wanneer reizigers zelf kosten maken en daar volgens de regels recht op hebben, "dan vergoedt Transavia deze kosten". Over het onderzoek zegt Transavia: "Het staat de Consumentenbond vrij om signalen te delen met de ILT; wij wachten een eventueel onderzoek van de toezichthouder af en werken daar uiteraard aan mee."

De Consumentenbond heeft de tientallen meldingen inmiddels gedeeld met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die laat weten de signalen serieus te nemen en te onderzoeken. Reizigers die niet worden geholpen, kunnen terecht bij een claimbureau of hun rechtsbijstandsverzekering.