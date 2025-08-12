Nederlandse reizigers dagenlang vast op vliegveld Faro: 'We willen gewoon naar huis'

Stel: je hebt een paar heerlijke dagen gehad in Portugal. Maar na die tijd is het natuurlijk ook weer lekker om naar huis te gaan. Voor de Nederlandse Marlies Pronk, Jolie Mailleen en zo'n 170 anderen is dat niet het geval. Zij zitten al sinds maandag vast op het vliegveld van Faro.

Maandagavond om 18.00 uur zou hun vlucht naar Eindhoven vertrekken, maar na twintig minuten in de lucht meldde de piloot een motorische storing. Het toestel keerde terug naar Faro en passagiers zouden nog vier uur aan boord hebben gezeten. “We kregen geen informatie en geen eten en drinken. Na veel zeuren kregen we een half glaasje water,” zegt Jolie.

'Voucher van 15 euro'

De vlucht werd geannuleerd. Volgens Marlies moesten reizigers zelf een hotel regelen, zonder vergoeding. “Het is hier bloedheet, we hebben geen schone kleding meer. We willen gewoon naar huis.” Ook vervangende vluchten op dinsdag gingen niet door. Reizigers kregen volgens Marlies en Jolie een voucher van vijftien euro.

Transavia laat aan Hart van Nederland weten dat de veiligheid altijd vooropstaat. De storing bleek lastiger te verhelpen dan verwacht. “We erkennen dat de communicatie beter had gekund en dat dit veel impact heeft gehad. Onze teams hebben geprobeerd accommodaties te regelen, maar door de drukte in het hoogseizoen was de beschikbaarheid zeer beperkt. Dat is niet de service die wij willen bieden. ” Ook zegt de luchtvaartmaatschappij dat passagiers recht hebben op compensatie.

Volgens Transavia vliegen de gestrande reizigers woensdagochtend naar Nederland.