Lift Nederland nog? Kees en Hidde wel, van Lisse naar Groningen

De een pakt het vliegtuig, de ander de trein en weer anderen pakken de eigen auto om op vakantie te gaan. Maar liften naar je bestemming... wie doet dat nog? En hoe doe je dat veilig? Vragen waar ook vader en zoon Kees en Hidde van Kampen mee zitten, die bij wijze van vakantie-uitje liften van Lisse naar Groningen.

Benieuwd hoe de reis van Kees en Hidde verloopt? Kijk dan de video bovenaan dit artikel!

Lars König, secretaris van Stichting NederlandLift is al jarenlang fanatiek lifter. Recent is hij nog helemaal naar Portugal gelift. En om het nog gekker te maken: ook is hij onlangs al liftend in Koerdisch-Irak terechtgekomen. Kortom: het is voor hem dé manier van reizen. Hoe doet hij dat efficiënt en veilig?

Snel onderweg

"Liften is niet meer zo populair als vroeger", stelt hij. Maar toch blijft hij het met plezier doen en hoopt dat het weer kan toenemen in populariteit. En dat je urenlang moet wachten is eigenlijk ook niet waar. "Lang wachten doe je doorgaans niet. In Nederland althans. Als je bijvoorbeeld op een tankstation staat te wachten ben je vaak al in een kwartiertje weg. Maar soms heb je pech en sta je twee uur te wachten."

Maar hoe ga je dan snel op weg? "Neem een bordje mee en altijd lachen", stelt König. Qua veiligheid: "Volg je intuïtie. Als iets niet goed voelt gewoon 'nee' zeggen of de lift weigeren. Als je jezelf er maar veilig bij voelt." En voor de vrouwelijke lifters heeft hij ook nog een tip, die hij weer van andere vrouwelijke lifters heeft gehoord: "Toon lef en zelfstandigheid en beweer altijd dat je een relatie hebt."

Op de site van NederlandLift zijn nog allerhande tips over liften te vinden, waaronder meer tips over veilig 'de duim opsteken'.