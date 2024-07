NVWA waarschuwt vakantiegangers voor deze 'meeliftende en irritante' steekmug

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept vakantiegangers op om alert te zijn op de Aziatische tijgermug bij terugkomst naar Nederland. Deze mug, die inmiddels in veel Europese landen voorkomt, is in Nederland nog niet gevestigd en de NVWA wil dit graag zo houden.

"Lekker van je vakantie aan het genieten? Of alweer aan het inpakken voor de terugreis? Let voor je terugkomt goed op of de Aziatische tijgermug niet met je meelift," waarschuwt de NVWA via hun Instagram-kanaal.

De Aziatische tijgermug is een vervelende mug die in tegenstelling tot veel andere muggen overdag prikt en bekendstaat om zijn typerende zwart-witte strepen. "Deze irritante mug leeft in veel Europese landen, maar in Nederland nog niet," schrijft de NVWA. Het diertje heeft zich onder meer al in delen van België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk en Slovenië gevestigd.

Wat je kan doen tegen de tijgermug

De organisatie doet er alles aan om de mug in Nederland te bestrijden, maar over de grens hebben ze de hulp van vakantiegangers nodig. De NVWA adviseert om voor vertrek naar huis de auto, caravan of camper goed te controleren op muggen. "Voorkom dat de tijgermug zich in de auto, caravan of camper verstopt terug naar Nederland", aldus de NVWA. Het diertje zit vaak bij de voorruit, de achterruit of in de achterbak.

Naast het controleren van voertuigen, is het ook belangrijk om potten, bakken en andere voorwerpen waar water in heeft gestaan, zoals parasolvoeten, goed schoon en droog te maken. Muggen leggen namelijk hun eitjes in stilstaand water. Ook wordt afgeraden om stekjes van plantjes mee te nemen in potten waar water in heeft gestaan, om te voorkomen dat de tijgermug onopgemerkt meereist.