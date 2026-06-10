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Kamperen in zes jaar fors duurder: dit betaal je nu gemiddeld

Kamperen in zes jaar fors duurder: dit betaal je nu gemiddeld

Reizen

Vandaag, 13:30

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Kamperen in Europa is de afgelopen jaren duurder geworden. Uit nieuwe cijfers van campingspecialist ACSI blijkt dat een overnachting op een Europese camping sinds 2020 gemiddeld bijna een kwart meer kost. Toch blijft kamperen volgens de organisatie betaalbaar. Ook Nederlandse campings zitten nog altijd rond het Europese gemiddelde.

De duurste landen om te kamperen zijn Kroatië, Zwitserland en Slovenië. Vooral in Slowakije stegen de prijzen dit jaar sterk. Daar namen de campingtarieven met bijna 19 procent toe ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van ACSI.

Vakanties zijn duur en daarom passen veel gezinnen hun plannen aan. Kringloop De Arm in Utrecht organiseerde daarom een zomermarkt met zo'n 200 tweedehandstenten en andere zomerartikelen:

Tweedehands tentenmarkt houdt vakantie betaalbaar
2:03

Tweedehands tentenmarkt houdt vakantie betaalbaar

Duurste landen

Kroatië voert opnieuw de lijst aan als duurste kampeerland van Europa. Een gezin met twee kinderen en een caravan of camper betaalt daar gemiddeld 78,28 euro per nacht. Dat is bijna 70 procent meer dan in 2020. Ook in Zwitserland en Slovenië kost een campingovernachting voor een gezin gemiddeld meer dan 60 euro per nacht.

Wie in Nederland blijft, betaalt een stuk minder. Een gezin van vier is in het hoogseizoen gemiddeld 39,15 euro per nacht kwijt. Daarmee liggen de Nederlandse tarieven vrijwel gelijk aan het Europese gemiddelde van 38,60 euro. Ten opzichte van vorig jaar stegen de prijzen in Nederland met 3,3 procent, iets minder dan het Europese gemiddelde van 3,7 procent.

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CEO Ramon van Reine van ACSI spreekt van een opvallend beperkte prijsstijging. "De vraag naar kampeerplaatsen neemt al jaren toe, de kosten stijgen en er wordt vrijwel overal fors geïnvesteerd in kwaliteit en faciliteiten. Desondanks blijven de campings betaalbaar."

Goedkoop kamperen nog steeds mogelijk

Ondanks de prijsstijgingen zijn er in Nederland nog volop mogelijkheden om voordelig te kamperen. Zo zijn boerderijcampings, ook wel minicampings genoemd, vaak goedkoper dan grotere campings. Ook natuurcampings bieden regelmatig een voordelige overnachtingsplek.

Ondanks de stijgende prijzen zijn er in Nederland nog veel plekken waar je voordelig je tent, camper of caravan kunt neerzetten. Het goedkoopst overnacht je op boerderijcampings, ook wel minicampings genoemd. Daarnaast zijn natuurcampings en paalkampeerplekken vaak voordelige opties. Je betaalt daar doorgaans tussen de 10 en 20 euro per nacht, en soms zelfs minder dan 5 euro.

Door Donna Elbertsen

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