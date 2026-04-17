Nederlanders massaal op vakantie in eigen land: dit is waarom

Topdrukte op Nederlandse campings: de meivakantie is begonnen en vakantievierders trekken massaal naar campings in eigen land. Uit de nieuwste ANWB Vakantiemonitor blijkt dat veel mensen hun plannen aanpassen door de onrust in de wereld. Maar dat is niet de enige reden voor de populariteit van kamperen in Nederland.

Volgens Maarten Mastop, expert bij branchevereniging Kampeer- en Caravan Industrie, kiezen meer Nederlanders voor een vakantie dichtbij huis door die onrust. Ook geld speelt een rol, zegt hij: kamperen in eigen land is vaak goedkoper dan een reis naar het buitenland.

