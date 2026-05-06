KLM schrapt vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer door oorlog

Vandaag, 11:23

KLM blijft voorlopig weg uit delen van het Midden-Oosten vanwege de oorlog in de regio. De luchtvaartmaatschappij heeft besloten langer niet op Dubai te vliegen. De maatregel geldt nu tot en met 28 juni.

Eerder zouden de vluchten naar Dubai nog op 22 juni worden hervat, maar dat plan is aangepast. Ook vluchten naar de Saudische hoofdstad Riyad en de stad Dammam worden langer geschrapt. Voor die bestemmingen gold eerst nog een stop tot 14 juni.

Volgens KLM spelen de spanningen en de oorlog in het Midden-Oosten een grote rol bij het besluit. Veel luchtvaartmaatschappijen zijn voorzichtig geworden door zorgen over de veiligheid van het luchtruim in de regio.

In maart werden nog Nederlanders uit het gebied gehaald. In onderstaande video is te zien hoe opgelucht de gerepatrieerde reizigers uit het Midden-Oosten zijn:

Tranen en blijdschap op Schiphol: weer groep Nederlanders terug uit Golfregio
Meer maatschappijen passen routes aan

Door de Iranoorlog vermijden meerdere luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten. Sommige maatschappijen kiezen voor andere vliegroutes, andere schrappen tijdelijk complete vluchten naar steden in de regio.

Door Redactie Hart van Nederland

