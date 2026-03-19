KLM cancelt nog langer vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam

KLM vliegt tot en met 17 mei niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam, vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. "Wij blijven de situatie evalueren en houden nauw contact met de relevante autoriteiten", aldus de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

KLM laat in een verklaring weten dat "de veiligheid van onze passagiers en medewerkers te allen tijde voorop staat". "We begrijpen dat deze maatregel ingrijpende gevolgen kan hebben voor onze reizigers en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te informeren."

De eerste KLM-vlucht met gestrande Nederlanders uit Oman is begin maart geland op Schiphol. Het toestel, vlucht KL9896, vertrok vanuit Muscat en kwam rond 08.00 uur aan:

2:00 Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

De luchtvaartmaatschappij laat weten dat passagiers van wie de vlucht is geannuleerd, persoonlijk op de hoogte worden gebracht.