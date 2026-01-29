Volg Hart van Nederland
Vakantie annuleren? Regels over kosten bij veel reisaanbieders onduidelijk

Vandaag, 08:49

Veel Nederlandse reisaanbieders zijn niet duidelijk genoeg over de voorwaarden en kosten bij het annuleren van reizen. Dat meldt de Consumentenbond. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat veel reisaanbieders verschillende sets annuleringsvoorwaarden hanteren of essentiële informatie achterhouden. Dit zou het geval zijn bij zeven van de tien Nederlandse reisaanbieders. Dat leidt tot grote verwarring onder consumenten en is bovendien oneerlijk.

Aanbieders als Corendon, DeVakantieDiscounter, Sunweb, KLM Holidays en Transavia Holidays tonen de annuleringskosten niet tijdens het boeken, maar verwijzen alleen naar vage en soms tegenstrijdige voorwaarden. Geen wonder dus dat vakantiegangers soms verdwalen in een wirwar aan kleine lettertjes. De Consumentenbond spoort brancheorganisatie ANVR, die de belangen van Nederlandse reisaanbieders behartigt, aan om deze aanbieders op de vingers te tikken. D-Reizen, TUI en Prijsvrij tonen de annuleringskosten volgens het onderzoek wél duidelijk.

Rechtszaken

In het verleden zijn er meerdere rechtszaken geweest van consumenten die vonden dat zij te maken hadden met onduidelijke annuleringsvoorwaarden. En met succes: veel van hen hoefden geen annuleringskosten te betalen, zo oordeelde de rechter. Desondanks heeft dit niet geleid tot structurele regels binnen de branche. Reisaanbieders trekken zich volgens de Consumentenbond weinig aan van deze uitspraken. Reden te meer voor de organisatie om de ANVR aan te sporen haar leden tot de orde te roepen. Zo zouden alle reisaanbieders duidelijk moeten maken welke voorwaarden en regels gelden als consumenten hun reis annuleren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

