'Pakketreis op de tocht door nieuwe Europese regelgeving'

Wie nu een vakantie boekt met vlucht, hotel én huurauto – oftewel een pakketreis –, kan dat straks misschien niet meer zo makkelijk doen. De Europese Unie wil de regels voor pakketreizen aanpassen, en daar is de reisbranche allesbehalve blij mee. Dat meldt De Telegraaf. Reisorganisaties waarschuwen nu dat de plannen grote gevolgen kunnen hebben voor de betaalbaarheid van vakanties.

De nieuwe regels houden in dat klanten hun pakketreis niet meer vooraf hoeven te betalen. Dat lijkt gunstig voor vakantiegangers, maar volgens de branche betekent het dat reisbureaus de kosten zelf moeten voorschieten. Als een reis dan niet doorgaat of te laat wordt geboekt, blijven zij met de rekening zitten.

Branche vreest hogere prijzen

Volgens de reisbranche kan dat ertoe leiden dat pakketreizen verdwijnen of een stuk duurder worden. "Als de EU-regels verder worden aangescherpt, dan wordt de pakketreis niet meer aangeboden omdat het simpelweg niet meer kan. Dat verandert dan in losse boekingen voor vlucht, hotel en auto. Vaak is dat wel duurder", zegt directeur Frank Radstake van reiskoepel ANVR tegen de krant.

Ook andere factoren drukken op de prijzen: mensen boeken steeds later, en reizen naar populaire bestemmingen zijn fors in prijs gestegen. De branche wil daarom in gesprek met de politiek om vakanties aantrekkelijk en betaalbaar te houden.