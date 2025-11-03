Terug

Europa voert strengere grenscontrole in: dit verandert er voor reizigers op Schiphol

Vandaag, 13:24

Wie vanaf maandag via Schiphol Nederland en de Europese Unie (EU) binnen wil komen, krijgt te maken met strengere controles. Reizigers van buiten de EU moeten voortaan hun gezicht, vier vingers van hun rechterhand en paspoort laten scannen bij een digitale zuil, voordat ze door mogen naar de paspoortcontrole. Daarover schrijft het AD maandag.

Volgens de krant moeten dagelijks zo’n 15.000 tot 20.000 reizigers langs deze nieuwe ‘digikiosk’. Het is onderdeel van een Europese aanpak: het Entry/Exit System (EES). Ook reizigers die via andere EU-landen Europa binnenkomen, moeten eraan geloven.

Je kunt het vergelijken met een reis naar een land met strenge immigratieregels voor toeristen, zoals de VS. Daar is het al jarenlang volstrekt normaal om allerlei persoonlijke gegevens te overhandigen aan de Amerikaanse overheid. En nu is dit dus ook in Europa het geval. Europa kan zo veel beter zien wie ons land binnenkomt en verlaat, zegt het ministerie van Asiel en Migratie tegenover het AD.

De controles vinden ook plaats op luchthavens buiten Nederland. En we vliegen steeds vaker vanaf buitenlandse luchthavens, want Schiphol wordt voor reizigers te duur:

Op de luchthaven staan vanaf nu 161 digitale zuilen waar reizigers hun paspoort en vier vingers van hun rechterhand kunnen laten scannen. Ook wordt hun gezicht gefotografeerd. Het nieuwe systeem is jarenlang voorbereid door Europa, in de hoop zo meer grip te krijgen op immigratie, grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.

Voor wie is het EES niet van toepassing?

  • Burgers van de Europese landen die het EES gebruiken, en burgers van Cyprus en Ierland.

  • Niet-EU-burgers met een verblijfskaart die direct familielid zijn van een EU-burger.

  • Niet-EU-burgers met een verblijfskaart of -vergunning die direct familielid zijn van een niet-EU-burger die vrij mag reizen zoals een EU-burger.

  • Niet-EU-burgers die naar Europa reizen voor werk (binnen een bedrijf), onderzoek, studie, training, vrijwilligerswerk, schooluitwisselingen, educatieve projecten of als au pair.

  • Houders van een verblijfsvergunning of een visum voor lang verblijf.

  • Burgers van Andorra, Monaco en San Marino, en houders van een paspoort van Vaticaanstad.

  • Personen die zijn vrijgesteld van grenscontroles, zoals staatshoofden en grensarbeiders.

  • Houders van een geldige lokale grensverkeervergunning.

  • Bemanningsleden van internationale passagiers- en goederentreinen.

Bezoek de website van de EU voor een volledig overzicht van de uitzonderingen.

Het EES is een digitaal systeem dat op termijn de handmatige paspoortstempel vervangt. Het systeem wordt in 29 Europese landen ingevoerd. Vanaf 10 april 2026 moet het systeem overal volledig operationeel zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

